Под Сумами в ДТП погиб мотоциклист 30 августа около 20:00 произошла авария на автодороге в селе Верхняя Сыроватка Сумского района.

31-летний сумчанин за рулем мотоцикла не выбрал безопасную дистанцию движения и столкнулся с автомобилем «Тата». В результате аварии мужчина скончался в «скорой помощи», а его 27-летний пассажир был госпитализирован с переломом правого бедра и травмами головы.

Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение), в рамках которого назначен ряд экспертиз и проверок, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.