Под Сумами в ДТП погиб мотоциклист

31-летний сумчанин за рулем мотоцикла не выбрал безопасную дистанцию движения и столкнулся с автомобилем «Тата». В результате аварии мужчина скончался в «скорой помощи», а его 27-летний пассажир был госпитализирован с переломом правого бедра и травмами головы.
Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение), в рамках которого назначен ряд экспертиз и проверок, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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