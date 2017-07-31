В Ахтырке «восьмерка» сбила велосипедиста 30 августа в 7:30 в Ахтырке по улице Широкой произошло ДТП.

Местный 53-летний житель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2108, не справился с управлением и врезался в столб электросети. От удара машину отбросило в сторону и задело 54-летнего мужчину, который двигался по дороге на велосипеде. Как следствие - велосипедист с многочисленными ссадинами и ушибами попал в больницу. Полиция открыла уголовное производство по соответствующей части статьи 286 УК Украины, изъятые транспортные средства помещены на штрафплощадку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.