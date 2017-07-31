В Глухове столкнулись «Ситроен» и грузовик 30 августа, около 16:20, произошла авария в Глухове.

29-летний водитель легковушки «Ситроен» не справился с управлением, машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ГАЗ-53. В результате молодой человек попал в больницу с травмами головы, грудной клетки и сложным переломом левого бедра. С подобными травмами был госпитализирован и его 31-летний пассажир. Правоохранители поместили обе машины и штрафплощадку и проводят соответствующие проверки, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.