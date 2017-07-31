Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1117

В Глухове столкнулись «Ситроен» и грузовик

30 августа, около 16:20, произошла авария в Глухове.

29-летний водитель легковушки «Ситроен» не справился с управлением, машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ГАЗ-53. В результате молодой человек попал в больницу с травмами головы, грудной клетки и сложным переломом левого бедра. С подобными травмами был госпитализирован и его 31-летний пассажир. Правоохранители поместили обе машины и штрафплощадку и проводят соответствующие проверки, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Дтп

По тематике

Сегодня 11:58

В Ахтырке «восьмерка» сбила велосипедиста

30 августа в 7:30 в Ахтырке по улице Широкой произошло ДТП....

Сегодня 11:07

Под Сумами в ДТП погиб мотоциклист

30 августа около 20:00 произошла авария на автодороге в селе Верхняя Сыроватка Сумского района....

Сегодня 11:02

Смертельное ДТП: под Сумами столкнулись два грузовика

В 10 км от Сум по лебединской трассе вечером 30 августа произошло смертельное ДТП....

Глуховчане с медалями мирового чемпионата
Вчера 12:53

Глуховчане с медалями мирового чемпионата

С 18 по 27 августа в венгерском городе Надькониже проходил чемпионат мира по судомодельному спорту секции «М» (скоростные радиоуправляемые модели)....

Вчера 12:26

На Сумщине гоп-компания избила полицейского

Пятеро посетителей одного из глуховских кафе, которых задержали за хулиганские действия и избиение работника полиции, оказались лицами с большим уголовным...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.