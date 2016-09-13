В Сумах открыли мурал на Прокофьева Сегодня, 31 августа, возле манежа СумГУ на ул. Прокофьева офи\циально открыли новый мурал.

об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской активист Александр Такул.

«Ну ось, мурал на Прокошці відкрито для публіки!!!

Дякуємо бригаді волонтерів - ліси розібрано за годину!

п.с. Це прикольно, але точно рік тому, ми зняли ліси з муралу на Кондратьєва (фейсбук нагадав сьогодні). Щось у цьому є :-)», - написал он.

Напмоним, над муралом работали три художника – Егор Авдеенко, Роман Линник и Евгений Клинский.