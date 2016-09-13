В Сумах открыли мурал на Прокофьева

об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской активист Александр Такул.
«Ну ось, мурал на Прокошці відкрито для публіки!!!
Дякуємо бригаді волонтерів - ліси розібрано за годину!
п.с. Це прикольно, але точно рік тому, ми зняли ліси з муралу на Кондратьєва (фейсбук нагадав сьогодні). Щось у цьому є :-)», - написал он.
Напмоним, над муралом работали три художника – Егор Авдеенко, Роман Линник и Евгений Клинский.
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