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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:201

В Сумах открыли мурал на Прокофьева

Сегодня, 31 августа, возле манежа СумГУ на ул. Прокофьева офи\циально открыли новый мурал.

об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской активист Александр Такул.

«Ну ось, мурал на Прокошці відкрито для публіки!!!

Дякуємо бригаді волонтерів - ліси розібрано за годину! Smile

п.с. Це прикольно, але точно рік тому, ми зняли ліси з муралу на Кондратьєва (фейсбук нагадав сьогодні). Щось у цьому є :-)», - написал он.

Напмоним, над муралом работали три художника – Егор Авдеенко, Роман Линник и Евгений Клинский.

Общество Мурал
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