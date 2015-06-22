Начальник банковского отделения украл 220 тысяч На Сумщине разоблачен сотрудник банковского учреждения на присвоении средств.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры согласовано сообщение о подозрении в отношении начальника отделения одного из государственных банковских учреждений г. Белополье. Лицо подозревается в незаконном присвоении денежных средств банка.

Досудебным расследованием установлено, что в настоящее время уже бывший руководитель отделения в течение 2016 года и в июне 2017 года открыл кредитные линии на 13 человек без их ведома, устанавливая кредитный лимит от 900 грн до 39 тыс. грн. В дальнейшем указанные средства перечислил на собственную зарплатную карту. Всего за указанный период подозреваемый обогатился на 220 тыс. грн.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, действия бывшего банковского сотрудника квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества в крупных размерах) УК Украины. По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.