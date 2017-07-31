Тростянчанин нашел мину на собственном огороде В течение 30 августа граждане обнаружили два боеприпасы времен прошлых войн. Взрывоопасные предметы были найдены в Сумском и Тростянецком районах.

В 13:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета неподалеку с. Великая Чернеччина Сумского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это ручная граната РГД-42 времен Второй мировой войны. На нее наткнулся случайный прохожий на границе леса и поля на расстоянии 2 км от жилых домов.

В 14:20 на линию экстренного вызова «101» поступила информация об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Белка Тростянецкого района. Как стало известно, на устаревшую противотанковую мину нашел хозяин частного домовладения на собственном приусадебном участке во время земельных работ в 30 м до жилых домов.

В обоих случаях на местах обнаружения боеприпасов времен прошлых войн выставлена охрана, предоставленные заявки на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

В текущем году на Сумщине зафиксировано уже 181 случай обнаружения взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».