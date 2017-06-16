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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:42126

Азербайджанцу не дали вывезти антикварный самовар

Сегодня, 31 августа, на таможенном посту «Бачевск» сотрудники Сумской таможни вместе с пограничниками остановили гражданина Азербайджана при попытке вывоза старинного самовара.

Молодой человек двигался в Россию на собственном автомобиле марки «Мерседес Бенц». Мужчина - житель Москвы, в настоящее время временно не работает. Зачем вывозил раритет из Украины в Россию так и не объяснил.

С первого взгляда дело не привлекает особого внимания, однако при детальном осмотре понятно, что изделие старинное. Об этом свидетельствует дата 1898 год производства, отчеканенный текст и соответствующее клеймение и знаки на нем.

В настоящее время предмет правонарушения изъят и передан для независимого экспертного определения принадлежности самовара к культурно-исторической ценности. Дело передано в суд.

Право Граница Раритет Самовар Таможня

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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