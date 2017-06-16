Азербайджанцу не дали вывезти антикварный самовар Сегодня, 31 августа, на таможенном посту «Бачевск» сотрудники Сумской таможни вместе с пограничниками остановили гражданина Азербайджана при попытке вывоза старинного самовара.

Молодой человек двигался в Россию на собственном автомобиле марки «Мерседес Бенц». Мужчина - житель Москвы, в настоящее время временно не работает. Зачем вывозил раритет из Украины в Россию так и не объяснил.

С первого взгляда дело не привлекает особого внимания, однако при детальном осмотре понятно, что изделие старинное. Об этом свидетельствует дата 1898 год производства, отчеканенный текст и соответствующее клеймение и знаки на нем.

В настоящее время предмет правонарушения изъят и передан для независимого экспертного определения принадлежности самовара к культурно-исторической ценности. Дело передано в суд.