Азербайджанцу не дали вывезти антикварный самовар

Молодой человек двигался в Россию на собственном автомобиле марки «Мерседес Бенц». Мужчина - житель Москвы, в настоящее время временно не работает. Зачем вывозил раритет из Украины в Россию так и не объяснил.
С первого взгляда дело не привлекает особого внимания, однако при детальном осмотре понятно, что изделие старинное. Об этом свидетельствует дата 1898 год производства, отчеканенный текст и соответствующее клеймение и знаки на нем.
В настоящее время предмет правонарушения изъят и передан для независимого экспертного определения принадлежности самовара к культурно-исторической ценности. Дело передано в суд.
За прошедшие выходные дни Сумской таможней составлено 11 протоколов о нарушении таможенных правил. Из них, о трех весомых находках: незадекларированные...
В июне-июле фонды Сумского областного краеведческого музея пополнились 25 ценными предметами....
На Сумщине разоблачили двух сотрудниц Сумской таможни ГФС на вымогательстве и получении неправомерной выгоды....
После Харьковской области начнется обустройство границы в Луганской и Сумской областях....
За минувшие сутки пограничники Сумского отряда в трех случаях задержали четырех нарушителей государственной границы Украины....