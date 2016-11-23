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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:13136

У Сумах презентують «Розстрільний календар»

Книгарня «Є» у Сумах та видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» запрошують на презентацію книжки Олени Герасим’юк «Розстрільний календар», що відбудеться 9 вересня.

Початок – о 17.00. Модератор – Владислав Івченко.

«Розстрільний календар» − унікальна хроніка політичних репресій в радянській Україні. Страшні події нашої історії ХХ століття – арешти, допити, заслання, розстріли українських політичних діячів, військових, науковців, митців, письменників, громадських активістів – викладені не у звичній хронологічній послідовності, а прив’язані до традиційного календаря. Тут не лише зафіксовані дати подій, але й подані короткі розповіді про долі людей, які зазнали переслідувань та катувань. Така форма викладу наочно показує схему роботи радянської репресивної машини та привертає увагу до сторінок історії, які нам потрібно знати і пам’ятати.

Адреса книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270-19-04.

Вхід вільний.

Общество Книгарня Є Презентация книги

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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