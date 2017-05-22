Обещанного три месяца ждут? Дорожка вокруг Чешки продолжает сыпаться

Прошло уже три месяца с тех пор, как на аппаратном совещании в мэрии начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов обещал за неделю исправить недостатки в виде сыплющейся плитки. Однако прошло уже три месяца, а плитка не только продолжает сыпаться, но кое-где и совсем исчезла.
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