Обещанного три месяца ждут? Дорожка вокруг Чешки продолжает сыпаться Сумские коммунальщики совсем забыли о пешеходной дорожке вокруг озера Чеха.

Прошло уже три месяца с тех пор, как на аппаратном совещании в мэрии начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов обещал за неделю исправить недостатки в виде сыплющейся плитки. Однако прошло уже три месяца, а плитка не только продолжает сыпаться, но кое-где и совсем исчезла.