В Тростянце потратили на декоративные колодцы почти 60 тысяч

«Пять колодцев из деревянного бруса недавно установлено на улицах города. Три декоративных колодца украсили улицу Кузьмы Скрябина, по одному красивому и удобному в использовании колодца установлено на улицах Нескучанской и Боева. Общая сумма средств городского бюджета, направленных на эти цели, составляет 58,0 тысяч гривен», - говорится в сообщении.
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