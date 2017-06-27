В Тростянце потратили на декоративные колодцы почти 60 тысяч Мероприятия по благоустройству города продолжаются, сообщается на странице Тростянецкого горсовета в фецсбуке.

«Пять колодцев из деревянного бруса недавно установлено на улицах города. Три декоративных колодца украсили улицу Кузьмы Скрябина, по одному красивому и удобному в использовании колодца установлено на улицах Нескучанской и Боева. Общая сумма средств городского бюджета, направленных на эти цели, составляет 58,0 тысяч гривен», - говорится в сообщении.