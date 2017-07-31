Сумчанин спешил на тот свет: не успел Патрульная полиция Сум предупреждает: нарушение правил проезда железнодорожного переезда может натворить немало бед!

Патрулируя улицу Белопольское шоссе, экипаж патрульных заметил автомобиль Hyundai Tucson, водитель которого проехал через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в то же время в момент его проезда шлагбаум переезда также начал опускаться.

Водитель объяснил, что очень спешил, поэтому и надеялся быстро проехать переезд.

Относительно водителя инспекторы составили протокол по части 2 статьи 123 КУоАП (въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено).

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 850 гривен с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с платным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового или административный арест на срок от семи до десяти суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства у его владельца или без такового. Решение будет принимать суд.

Патрульная полиция Сум обращает внимание, что элементарное нарушение правил безопасности при проезде железнодорожных переездов часто приводят к ДТП с тяжелыми последствиями, поэтому призываем граждан соблюдать требования установленных законом.