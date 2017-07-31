Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51110

Илья Близнюк покидает пост главного тренера «Сум»

После матча девятого тура Первой лиги «Сумы» — «Полтава» (0:4) наставник хозяев Илья Близнюк объявил о своей отставке.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"31 августа Илья Близнюк покинул пост главного тренера ПФК Сумы по соглашению сторон.

Тренер работал в команде с июня 2017 года.

Спасибо Илье Владиславовичу за работу и желаем ему дальнейшего роста и успехов", - говорится в сообщении.

Ранее Близнюк возглавлял «Полтаву», «Зирку», «Ильичевец», запорожский «Металлург» и аматорскую «Еднисть».

«Сумы» в первых девяти турах чемпионата набрали всего 5 очков и замыкают турнирную таблицу Первой лиги.

Спорт Илья Близнюк Отставка ПФК «Сумы» Футбол

По тематике

Вчера 20:48

Ахтырский «Нефтяник» проиграл аутсайдеру

Сегодня, 30 августа, в матче 9-го тура первой лиги ахтырчане принимали «Рух» из Винников....

Вчера 20:32

«Сумы» опустились на дно

«Полтава» разгромила «Сумы» на «Юбилейном»....

«Сумы» примут полтавских «горожан»
Вчера 10:51

«Сумы» примут полтавских «горожан»

Сегодня, 30 августа, ПФК «Сумы» сыграет с ФК «Полтава»....

28.08.2017 14:09

«Сумы» проиграли аутсайдеру и опустились на дно

25 августа в 8-ом туре первой лиги ПФК «Сумы» играл на выезде против луцкой «Волыни»....

19.08.2017 20:12

«Сумы» остановили «Гелиос»

ПФК «Сумы» на своем поле удержал ничью с одним из фаворитов сезона «Гелиосом» 1:1 в 7-м туре Первой лиги....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.