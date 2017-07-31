Илья Близнюк покидает пост главного тренера «Сум»

Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"31 августа Илья Близнюк покинул пост главного тренера ПФК Сумы по соглашению сторон.
Тренер работал в команде с июня 2017 года.
Спасибо Илье Владиславовичу за работу и желаем ему дальнейшего роста и успехов", - говорится в сообщении.
Ранее Близнюк возглавлял «Полтаву», «Зирку», «Ильичевец», запорожский «Металлург» и аматорскую «Еднисть».
«Сумы» в первых девяти турах чемпионата набрали всего 5 очков и замыкают турнирную таблицу Первой лиги.
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