Илья Близнюк покидает пост главного тренера «Сум» После матча девятого тура Первой лиги «Сумы» — «Полтава» (0:4) наставник хозяев Илья Близнюк объявил о своей отставке.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"31 августа Илья Близнюк покинул пост главного тренера ПФК Сумы по соглашению сторон.

Тренер работал в команде с июня 2017 года.

Спасибо Илье Владиславовичу за работу и желаем ему дальнейшего роста и успехов", - говорится в сообщении.

Ранее Близнюк возглавлял «Полтаву», «Зирку», «Ильичевец», запорожский «Металлург» и аматорскую «Еднисть».

«Сумы» в первых девяти турах чемпионата набрали всего 5 очков и замыкают турнирную таблицу Первой лиги.