В Сумах юных шорт-трековцев выкинули на улицу Городские власти не продлили договор аренды помещения на стадионе «Авангард» с областной ДЮСШ «Чемпион».

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Алексей Рябенков.

«С сегодняшнего дня не продлен договор аренды помещения для шорт-трека на стадионе «Авангард» в Сумах. Причина отсутствует. Детей выкинули на улицу. Идеальное решение - нет детей, нет проблемы с бетонным покрытием», - написал депутат.

Напомним, после начала реконструкции стадиона «Авангард» юные шорт-трекисты тренировались на парковке возле ТРЦ «Мануфактура».