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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46175

В Сумах юных шорт-трековцев выкинули на улицу

Городские власти не продлили договор аренды помещения на стадионе «Авангард» с областной ДЮСШ «Чемпион».

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Алексей Рябенков.

«С сегодняшнего дня не продлен договор аренды помещения для шорт-трека на стадионе «Авангард» в Сумах. Причина отсутствует. Детей выкинули на улицу. Идеальное решение - нет детей, нет проблемы с бетонным покрытием», - написал депутат.

Напомним, после начала реконструкции стадиона «Авангард» юные шорт-трекисты тренировались на парковке возле ТРЦ «Мануфактура».

Спорт Алексей Рябенков ДЮСШ Чемпион Стадион Авангард Шорт-трек

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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