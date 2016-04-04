В Сумах юных шорт-трековцев выкинули на улицу

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Алексей Рябенков.
«С сегодняшнего дня не продлен договор аренды помещения для шорт-трека на стадионе «Авангард» в Сумах. Причина отсутствует. Детей выкинули на улицу. Идеальное решение - нет детей, нет проблемы с бетонным покрытием», - написал депутат.
Напомним, после начала реконструкции стадиона «Авангард» юные шорт-трекисты тренировались на парковке возле ТРЦ «Мануфактура».
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