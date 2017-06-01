В Конотопе за порядком на сессии следят правоохранители с оружием и в бронежилетах Сегодня, 31 августа, в Конотопской городском совете, после шести месяцев конфликтов, наконец, мэр и депутаты достигли консенсуса и собрались на очередное заседание сессии.

При этом меры безопасности приняты беспрецедентные - помещение городского совета в буквальном смысле слова «кишит» силовиками различных подразделений, которые с оружием в руках и в бронежилетах следят за соблюдением правопорядка, пишет Голос Конотопа. Также на заседании присутствует большое количество представителей общественности.