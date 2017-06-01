В Конотопе за порядком на сессии следят правоохранители с оружием и в бронежилетах

При этом меры безопасности приняты беспрецедентные - помещение городского совета в буквальном смысле слова «кишит» силовиками различных подразделений, которые с оружием в руках и в бронежилетах следят за соблюдением правопорядка, пишет Голос Конотопа.
Также на заседании присутствует большое количество представителей общественности.
За незаконный оборот наркотических средств и хранение оружия будут судить мужчину, который недавно получил приговор за аналогичные преступления....
Жители Конотопа сожгли агитацию от пророссийского политика Виктора Медведчука (кум Владимира Путина)....
Происшествие произошло в пятницу вечером, 16 июня....
11 июня около 19:10 в Конотопе в районе церкви по улице Богдана Хмельницкого автомобиль столкнулся с мотоциклом....
На сайте мэрии появился протокол вчерашнего заседания сессии Сумского горсовета, на котором ключевым вопросом был об отмене решений...