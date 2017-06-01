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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54145

В Конотопе за порядком на сессии следят правоохранители с оружием и в бронежилетах

Сегодня, 31 августа, в Конотопской городском совете, после шести месяцев конфликтов, наконец, мэр и депутаты достигли консенсуса и собрались на очередное заседание сессии.

При этом меры безопасности приняты беспрецедентные - помещение городского совета в буквальном смысле слова «кишит» силовиками различных подразделений, которые с оружием в руках и в бронежилетах следят за соблюдением правопорядка, пишет Голос Конотопа.

Также на заседании присутствует большое количество представителей общественности.

Политика Конотоп Конотопский горсовет Сессия горсовета

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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