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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4275

Полиция Шостки обнаружила трех кавказцев-правонарушителей

В рамках операции «Мигрант» участковые офицеры полиции Шостки составили три административных протокола на граждан стран кавказского региона, занимавшихся реализацией продуктов питания с нарушением норм действующего законодательства.

С целью предотвращения и противодействия нелегальной миграции и другим нарушением законодательства Украины, правоохранители Шостки проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление иностранцев и лиц без гражданства, совершающие правонарушения, совершают преступления или незаконно находятся на территории Украины.

Во время очередной проверки городского рынка участковые офицеры полиции обнаружили трех граждан других государств 29-ти, 26-ти и 29-ти лет. Мужчины занимались реализацией овощей, фруктов и ягод без соответствующей справки санитарно-ветеринарной лаборатории. Несмотря на все обещания торговцев оформить необходимые справки в ближайшее время, полицейские составили на иностранцев административные протоколы по ст. 159 Кодекса Украины об административном правонарушении «Нарушение правил торговли на рынках». Нарушителей ожидает уплата штрафа, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мигранты Шостка

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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