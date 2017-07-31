Полиция Шостки обнаружила трех кавказцев-правонарушителей

С целью предотвращения и противодействия нелегальной миграции и другим нарушением законодательства Украины, правоохранители Шостки проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление иностранцев и лиц без гражданства, совершающие правонарушения, совершают преступления или незаконно находятся на территории Украины.
Во время очередной проверки городского рынка участковые офицеры полиции обнаружили трех граждан других государств 29-ти, 26-ти и 29-ти лет. Мужчины занимались реализацией овощей, фруктов и ягод без соответствующей справки санитарно-ветеринарной лаборатории. Несмотря на все обещания торговцев оформить необходимые справки в ближайшее время, полицейские составили на иностранцев административные протоколы по ст. 159 Кодекса Украины об административном правонарушении «Нарушение правил торговли на рынках». Нарушителей ожидает уплата штрафа, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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