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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах вышла книга о Герое Украины Сергее Табале (видео)

Напечатан первый тираж книги о Герое Украины, сумчанине, погибшего в войне на Востоке нашей страны - Сергее Табале «І повернувся білим журавлем».

Больше 150 страниц рассказывают историю 18-летнего патриота и бойца с позывным «Сєвєр». В 2014 году он погиб защищая Донецкий аэропорт, руины которого изобразили на обложке, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Петр Нестеренко, автор книги, говорит: «Книга рассказывает о том, как рос, воспитывался этот парень, какие испытывал трудности в жизни, как он их преодолевал. И благодаря друзьям, учителям, наставникам он стал истинным Героем Украины. Я не делал из него икону. Он герой, но он такой же, как все. Рос в обычной семье, даже в тяжелой семье. Но он был человеком таким упорным, настойчивым и хотел чего-то добиться в этой жизни».

Материал для фактажа книги предоставили учителя бойца из Сумской ООШ №9 и химико-технологического училища. А также бабушка, которая воспитывала бойца.

Людмила Шепотько, бабушка Сергея Табалы, говорит: «Автор очень много у меня спрашивал. О его друзьях. И что мне понравилось, что здесь перекликается настоящее и прошлое. Написана она легко, легко читается. Нет такого, что читаешь и не понимаешь о чем. А там и для младшего поколения будет, что почитать. То есть для детей, которые еще в школе учатся. Самое страшное - он увидел Майдан. Как у него погиб друг в доме Профсоюзов, как он горел, и рухнула стена. Он его вытаскивал. Это ужас. Просто он очень много видел. И, наверное, если бы он был сейчас жив, то дома он все равно не был бы».

У автора почти 15 работ на военную тематику. Сам неоднократно встречался с бойцами, защищающих страну. Отсюда и появилась идея книги.

Книга вышла тиражом в 300 экземпляров. Их передадут школам и библиотекам. Финансировала печать Сумской городской совет. Официальная презентация запланирована на сентябрь.

Общество Книга Сергей Табала

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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