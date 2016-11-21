В Сумах вышла книга о Герое Украины Сергее Табале (видео) Напечатан первый тираж книги о Герое Украины, сумчанине, погибшего в войне на Востоке нашей страны - Сергее Табале «І повернувся білим журавлем».

Больше 150 страниц рассказывают историю 18-летнего патриота и бойца с позывным «Сєвєр». В 2014 году он погиб защищая Донецкий аэропорт, руины которого изобразили на обложке, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Петр Нестеренко, автор книги, говорит: «Книга рассказывает о том, как рос, воспитывался этот парень, какие испытывал трудности в жизни, как он их преодолевал. И благодаря друзьям, учителям, наставникам он стал истинным Героем Украины. Я не делал из него икону. Он герой, но он такой же, как все. Рос в обычной семье, даже в тяжелой семье. Но он был человеком таким упорным, настойчивым и хотел чего-то добиться в этой жизни».

Материал для фактажа книги предоставили учителя бойца из Сумской ООШ №9 и химико-технологического училища. А также бабушка, которая воспитывала бойца.

Людмила Шепотько, бабушка Сергея Табалы, говорит: «Автор очень много у меня спрашивал. О его друзьях. И что мне понравилось, что здесь перекликается настоящее и прошлое. Написана она легко, легко читается. Нет такого, что читаешь и не понимаешь о чем. А там и для младшего поколения будет, что почитать. То есть для детей, которые еще в школе учатся. Самое страшное - он увидел Майдан. Как у него погиб друг в доме Профсоюзов, как он горел, и рухнула стена. Он его вытаскивал. Это ужас. Просто он очень много видел. И, наверное, если бы он был сейчас жив, то дома он все равно не был бы».

У автора почти 15 работ на военную тематику. Сам неоднократно встречался с бойцами, защищающих страну. Отсюда и появилась идея книги.

Книга вышла тиражом в 300 экземпляров. Их передадут школам и библиотекам. Финансировала печать Сумской городской совет. Официальная презентация запланирована на сентябрь.