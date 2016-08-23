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Сегодня 15:20174

В Сумах появилось фанерное признание в любви

На верхней террасе Покровского сквера неподалеку от фонтана сегодня, 31 августа, презентовали декоративную композицию «I love Sumy».

Открытие приурочили ко Дню города, который традиционно отмечается 2 сентября.  Ее разместили возле клумбы с пионами. Изготовлением и установлением конструкции на протяжении двух месяцев  занималось КП «Зеленстрой».

«Два года назад Дмитрий  Лантушенко (в качестве кандидата в мэры Сум перед выборами осенью 2015 года – Ред.) поставил композицию возле Альтанки «Я люблю Сумы». После того как вандалы уничтожили все это, Александр Лысенко поинтересовался, сможет ли «Зеленбуд»  возобновить композицию. Технические вопросы обсудили с нашим столяром  Дмитрием Шевченко.

Самое главное - чтобы не сломали! Большая просьба, фотографируйтесь, но не падайте, не прыгайте, а то она упадет. Думаю, что будет стоять долго и радовать сумчан. Если конструкция вдруг сломается, то постараемся ее возобновить», - сказал директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик.

Надпись сделана из влагостойкой фанеры. На материалы было потрачено около 8 тыс. грн.

 «Долго выбирали материал. Потому что была проблема, что он потянет влагу и раздуется.. Но мы около пяти слоев краски нанесли», - рассказал Владимир Лаврик.

Поверх и внизу гравировки расположили горшки с петуниями. Вырастила цветы в теплице мастер Надежда Криворучко.

Презентацию посетили  мэр Сум Александр Лысенко и секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов.  Мэр  внимательно осмотрел  конструкцию, поправил цветы и пообщался с журналистами.

« Захотелось подарить позитив, сделать хороший поступок», - прокомментировал  Александр Лысенко.

А вот прохожие пенсионеры стали спрашивать мэра не о новой цветочной композиции, а о сломанных бордюрах и ямах в городе и во дворах.

Сумчане не однозначно восприняли новую композицию .Было немало критики в соцсетях:





Ольга Сергеева

Общество Зеленстрой Цветочная композиция Я люблю Сумы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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