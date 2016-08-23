В Сумах появилось фанерное признание в любви

Открытие приурочили ко Дню города, который традиционно отмечается 2 сентября. Ее разместили возле клумбы с пионами. Изготовлением и установлением конструкции на протяжении двух месяцев занималось КП «Зеленстрой».
«Два года назад Дмитрий Лантушенко (в качестве кандидата в мэры Сум перед выборами осенью 2015 года – Ред.) поставил композицию возле Альтанки «Я люблю Сумы». После того как вандалы уничтожили все это, Александр Лысенко поинтересовался, сможет ли «Зеленбуд» возобновить композицию. Технические вопросы обсудили с нашим столяром Дмитрием Шевченко.
Самое главное - чтобы не сломали! Большая просьба, фотографируйтесь, но не падайте, не прыгайте, а то она упадет. Думаю, что будет стоять долго и радовать сумчан. Если конструкция вдруг сломается, то постараемся ее возобновить», - сказал директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик.
Надпись сделана из влагостойкой фанеры. На материалы было потрачено около 8 тыс. грн.
«Долго выбирали материал. Потому что была проблема, что он потянет влагу и раздуется.. Но мы около пяти слоев краски нанесли», - рассказал Владимир Лаврик.
Поверх и внизу гравировки расположили горшки с петуниями. Вырастила цветы в теплице мастер Надежда Криворучко.
Презентацию посетили мэр Сум Александр Лысенко и секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов. Мэр внимательно осмотрел конструкцию, поправил цветы и пообщался с журналистами.
« Захотелось подарить позитив, сделать хороший поступок», - прокомментировал Александр Лысенко.
А вот прохожие пенсионеры стали спрашивать мэра не о новой цветочной композиции, а о сломанных бордюрах и ямах в городе и во дворах.
Сумчане не однозначно восприняли новую композицию .Было немало критики в соцсетях:
Ольга Сергеева
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