Полиция нашла у россиянина сверток с марихуаной Полицейские Серединобудского района в рамках всеукраинской операции «Мигрант» при личном досмотре обнаружили у мужчины бумажный сверток, в котором находилась приготовленная к употреблению марихуана.

Общий вес дурман-зелья составила 10 граммов. Сам 47-летний гражданин соседнего государства очевидного не отрицает, и говорит: недавно нашел дикорастущую коноплю, поэтому и решил воспользоваться «находкой». Для чего собрал листья, высушил их, измельчил и хранил для собственного потребления.

В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого изъятое вещество направлено на экспертизу. Любителю призрачного счастья грозит лишение свободы на срок до 3 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.