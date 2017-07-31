Полиция нашла у россиянина сверток с марихуаной

Общий вес дурман-зелья составила 10 граммов. Сам 47-летний гражданин соседнего государства очевидного не отрицает, и говорит: недавно нашел дикорастущую коноплю, поэтому и решил воспользоваться «находкой». Для чего собрал листья, высушил их, измельчил и хранил для собственного потребления.
В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого изъятое вещество направлено на экспертизу. Любителю призрачного счастья грозит лишение свободы на срок до 3 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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