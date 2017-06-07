Внимание, розыск! Помогите найти человека! (фото) Ахтырским отделом полиции разыскивается без вести пропавший Устименко Леонид Леонидович, 1942 года рождения, житель с. Старая Ивановка Ахтырского района, который 26 августа ушел из дома и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

На вид пенсионеру 75-77 лет, рост 180-185 см, полного телосложения, волосы короткие темные, с проседью, борода седая. Был одет в пиджак зеленого цвета, брюки черного цвета, кепку серого цвета. Мужчина страдает расстройства психики. Работники полиции обращаются с просьбой ко всем гражданам, кто имеет какую-либо информацию о безвестно пропавшем, или кто видел его при передвижении транспортом или в других местах, сообщить об этом по телефонам 0951779820 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.