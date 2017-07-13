Внимание! Ухудшение погодных условий на День знаний По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 1 сентября по г. Сумы и области ожидается сильный дождь, местами гроза.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает: если гроза застала вас дома, то необходимо выключить телевизор, радио, прекратить пользоваться электроприборами, а также обезопасить жилище от сквозняков. Если же гроза застала на улице, то ни в коем случае нельзя пользоваться зонтиком, мобильным телефоном, прятаться под одиночными деревьями, бегать.