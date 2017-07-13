Внимание! Ухудшение погодных условий на День знаний

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает: если гроза застала вас дома, то необходимо выключить телевизор, радио, прекратить пользоваться электроприборами, а также обезопасить жилище от сквозняков. Если же гроза застала на улице, то ни в коем случае нельзя пользоваться зонтиком, мобильным телефоном, прятаться под одиночными деревьями, бегать.
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, днем 27 июля по г. Сумі и области ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град...
Предупреждение об осложнении погодных условий распространило Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, в течение суток 22 июля по г. Сумы и области ожидаются кратковременный дождь, грозы,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, днем 21 июля по г. Сумы и области ожидаются кратковременный дождь, грозы, местами град,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 14 июля по г. Сумы и области ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с....