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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4088

Внимание! Ухудшение погодных условий на День знаний

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 1 сентября по г. Сумы и области ожидается сильный дождь, местами гроза.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает: если гроза застала вас дома, то необходимо выключить телевизор, радио, прекратить пользоваться электроприборами, а также обезопасить жилище от сквозняков. Если же гроза застала на улице, то ни в коем случае нельзя пользоваться зонтиком, мобильным телефоном, прятаться под одиночными деревьями, бегать.

Общество Непогода

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«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
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CINETECH+, 2D - 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
Кино Космос
17:00 – 45 грн. 18:45– 50 грн. 20:30– 50 грн.
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 21:30
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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