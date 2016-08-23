В Сумах досрочно выпустят четырех уголовников В среду, 30 августа, состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете городского совета.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели материалы по условно-досрочному освобождению осужденных от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким в виде исправительных работ.

Материалы предоставили администрации Сумской исправительной колонии № 116 и Сумского следственного изолятора Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Всего было шесть дел. По четырем согласовано условно-досрочном освобождение осужденных от отбывания наказания; по одному - замену неотбытой части наказания более мягким в виде исправительных работ. Материалы по еще одному осужденного не рассматривались в связи с неподготовленностью.