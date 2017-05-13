Сумским машиностроителям начали выплачивать зарплату за апрель С 31 августа в ПАО «Сумское НПО» начинается выплата первой части зарплаты за апрель.

Об этом сообщается на страницах предприятия в соцсетях.

«Собственно, пока заработок перечислен работникам цехов и ремонтно-эксплуатационных управлений. По мере поступления средств заработная плата будет выдаваться сотрудникам остальных подразделений предприятия», - говорится в сообщении.