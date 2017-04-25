Художественная школа к годовщине заведения подготовила выставку

Будут представлены лучшие работы, собранные за время существования учреждения. Выставка откроется в 17:00 и будет работать в течение двух недель.
15 сентября в 17:00 состоится торжественный вернисаж и праздничное поздравление заведения с юбилеем.
24 бездомные собаки в течение 5 часов позировали перед объективом профессионального фотографа. Результатом фотосессии стала особая выставка «Мечта о доме»....
10 червня у виставковій залі Конгрес-Центру Сумського Державного університету відбудеться презентація проекту, що створений волонтерами головного Центрального військового шпиталю, які...
На официальном веб-сайте Государственного архива Сумской области в рубрике «Выставки» размещена фотодокументальная выставка, посвященная памяти жертв Большого террора - массовых...
В Конгресс-центре СумГУ открылась выставка «Ґрати через об’єктив»....
Сегодня, 25 апреля, в Сумах откроется выставка харьковского фотохудожника «Грузия. Жизнь за облаками»....