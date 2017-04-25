Художественная школа к годовщине заведения подготовила выставку Во вторник, 5 сентября, в городской галерее откроется ретроспективная выставка «Мечты сбываются», посвященная 40-летию Сумской детской художественной школы имени Лысенко.

Будут представлены лучшие работы, собранные за время существования учреждения. Выставка откроется в 17:00 и будет работать в течение двух недель.

15 сентября в 17:00 состоится торжественный вернисаж и праздничное поздравление заведения с юбилеем.