В Шостке из-за угроз срыва отменили концерт Павла Зиброва на День города В связи с угрозами срыва концерта, выступление Павла Зиброва на День города Шостка отменено.

Об этом на своїй странице в фейсбуке сообщил начальник отдела культуры и туризма Шосткинского городского совета Игорь Фатун. «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! В связи с негативными высказываниями членов Шосткинского объединения «Общественный контроль» в адрес народного артиста Украины П.Зиброва и угрозами срыва концерта, выступление П.Зиброва на День города ОТМЕНЕНО!»