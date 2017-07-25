Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:252

В Шостке из-за угроз срыва отменили концерт Павла Зиброва на День города

В связи с угрозами срыва концерта, выступление Павла Зиброва на День города Шостка отменено.

Об этом на своїй странице в фейсбуке сообщил начальник отдела культуры и туризма Шосткинского городского совета Игорь Фатун.

«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

В связи с негативными высказываниями членов Шосткинского объединения «Общественный контроль» в адрес народного артиста Украины П.Зиброва и угрозами срыва концерта, выступление П.Зиброва на День города ОТМЕНЕНО!»

Досуг Отмена концерта Павел Зибров Шостка
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сегодня 14:42

Полиция Шостки обнаружила трех кавказцев-правонарушителей

В рамках операции «Мигрант» участковые офицеры полиции Шостки составили три административных протокола на граждан стран кавказского региона, занимавшихся реализацией продуктов...

Вчера 16:38

В Шостке из-за кабельных воров замолчала «Слобода-ФМ»

Об отсутствии вещания на севере области сообщил главный инженер Сумского филиала ОАО «НСТУ» Владимир Оверченко, пишет представитель Нацрады по вопросам...

Вчера 15:26

В Шостке прошла спартакиада профсоюза работников оборонной промышленности

Завершилась VII Спартакиада профсоюза работников оборонной промышленности Украины. Соревнования прошли в спорткомплексе «Импульс»....

Вчера 09:35

Шосткинская гимназия вошла в список самых инновационных школ мира

Список образцовых школ Microsoft (Microsoft Showcase Schools) ежегодно составляет глобальная программа развития образования Microsoft. Шосткинская гимназия - единственная из Сумской...

25.07.2017 11:16

В Шостке занялись разработкой логотипа города

Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник отдела архитектуры и градостроительства Владимир Ефремов....

Новости

Сумскому участнику АТО нужна помощь на операцию
21.08.2017 20:59
В Шостке из-за угроз срыва отменили концерт Павла Зиброва на День города
Сегодня 16:25
Сумским машиностроителям начали выплачивать зарплату за апрель
Сегодня 15:51
Внимание! Ухудшение погодных условий на День знаний
Сегодня 15:40
В Сумах появилось фанерное признание в любви
Сегодня 15:20
В Сумах вышла книга о Герое Украины Сергее Табале (видео)
Сегодня 15:10
Полиция Шостки обнаружила трех кавказцев-правонарушителей
Сегодня 14:42
В Тростянце потратили на декоративные колодцы почти 60 тысяч
Сегодня 14:12
В Конотопе за порядком на сессии следят правоохранители с оружием и в бронежилетах
Сегодня 13:54
В Сумах юных шорт-трековцев выкинули на улицу
Сегодня 13:46
Азербайджанцу не дали вывезти антикварный самовар
Сегодня 13:42
В Глухове столкнулись «Ситроен» и грузовик
Сегодня 13:11
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:20 23:05
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:35
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
Кино Космос
17:00 – 45 грн. 18:45– 50 грн. 20:30– 50 грн.
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 21:30
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.