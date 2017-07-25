В Шостке из-за угроз срыва отменили концерт Павла Зиброва на День города

Об этом на своїй странице в фейсбуке сообщил начальник отдела культуры и туризма Шосткинского городского совета Игорь Фатун.
«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В связи с негативными высказываниями членов Шосткинского объединения «Общественный контроль» в адрес народного артиста Украины П.Зиброва и угрозами срыва концерта, выступление П.Зиброва на День города ОТМЕНЕНО!»
В рамках операции «Мигрант» участковые офицеры полиции Шостки составили три административных протокола на граждан стран кавказского региона, занимавшихся реализацией продуктов...
Об отсутствии вещания на севере области сообщил главный инженер Сумского филиала ОАО «НСТУ» Владимир Оверченко, пишет представитель Нацрады по вопросам...
Завершилась VII Спартакиада профсоюза работников оборонной промышленности Украины. Соревнования прошли в спорткомплексе «Импульс»....
Список образцовых школ Microsoft (Microsoft Showcase Schools) ежегодно составляет глобальная программа развития образования Microsoft. Шосткинская гимназия - единственная из Сумской...
Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник отдела архитектуры и градостроительства Владимир Ефремов....