«Сумы» быстро нашли нового тренера

Сегодня, 31 августа, руководство клуба представило команде нового наставника. 39-летний Богдан Есып в 2012-2013 гг. играл за ПФК «Сумы», а в 2016-м работал помощником главного тренера сумской команды. С июня 2016 по июнь 2017 года входил в тренерский штаб ФК «Верес». Больше всего известен выступлениями за ахтырский «Нефтяник», в котором играл на протяжении 10 лет.
На профессиональном уровне футболист провел более 500 поединков и забил 143 мяча. Третий бомбардир в истории чемпионатов Украины в Первой лиге.
Напомним, предыдущий коуч «Сум» Илья Близнюк подал в отставку после вчерашнего разгрома от ФК «Полтавы» 0:4.
Богдан Борисович Есып родился 2 августа 1978 года в Дрогобыче.
Образование: Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, специальность - физическое воспитание.
Клубная карьера:
1996-1998 Динамо (Киев)
1996-1998 Динамо-2 (Киев)
1998 Звезда (Кировоград)
1999 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
2000 Звезда (Кировоград)
2000 Карпаты (Львов)
2001 Закарпатье (Ужгород)
2002-2011 Нефтяник (Ахтырка)
2011-2012 Крымтеплица (Молодежное)
2012-2013 ПФК Сумы
2013 Олимпик (Донецк)
Тренерская карьера
2016 - ПФК Сумы, ассистент тренера
2016-2017 - ФК Верес, ассистент тренера
Достижения: мастер спорта Украины. Победитель Первой лиги Украины: 2006/07, 2013/14. Лучший футболист Первой лиги Украины: 2006. Лучший бомбардир Первой лиги Украины 2005/06.
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