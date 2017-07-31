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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Сумы» быстро нашли нового тренера

Новым главным тренером ПФК «Сумы» стал Богдан Есып.

Сегодня, 31 августа, руководство клуба представило команде нового наставника. 39-летний Богдан Есып в 2012-2013 гг. играл за ПФК «Сумы», а в 2016-м работал помощником главного тренера сумской команды. С июня 2016 по июнь 2017 года входил в тренерский штаб ФК «Верес». Больше всего известен выступлениями за ахтырский «Нефтяник», в котором играл на протяжении 10 лет.

На профессиональном уровне футболист провел более 500 поединков и забил 143 мяча. Третий бомбардир в истории чемпионатов Украины в Первой лиге.

Напомним, предыдущий коуч «Сум» Илья Близнюк подал в отставку после вчерашнего разгрома от ФК «Полтавы» 0:4.

Справка

Богдан Борисович Есып родился 2 августа 1978 года в Дрогобыче.

Образование: Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, специальность - физическое воспитание.

Клубная карьера:

1996-1998 Динамо (Киев)

1996-1998 Динамо-2 (Киев)

1998 Звезда (Кировоград)

1999 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)

2000 Звезда (Кировоград)

2000 Карпаты (Львов)

2001 Закарпатье (Ужгород)

2002-2011 Нефтяник (Ахтырка)

2011-2012 Крымтеплица (Молодежное)

2012-2013 ПФК Сумы

2013 Олимпик (Донецк)

Тренерская карьера

2016 - ПФК Сумы, ассистент тренера

2016-2017 - ФК Верес, ассистент тренера

Достижения: мастер спорта Украины. Победитель Первой лиги Украины: 2006/07, 2013/14. Лучший футболист Первой лиги Украины: 2006. Лучший бомбардир Первой лиги Украины 2005/06.

Спорт Богдан Есып ПФК «Сумы» Футбол

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