«Сумы» быстро нашли нового тренера Новым главным тренером ПФК «Сумы» стал Богдан Есып.

Сегодня, 31 августа, руководство клуба представило команде нового наставника. 39-летний Богдан Есып в 2012-2013 гг. играл за ПФК «Сумы», а в 2016-м работал помощником главного тренера сумской команды. С июня 2016 по июнь 2017 года входил в тренерский штаб ФК «Верес». Больше всего известен выступлениями за ахтырский «Нефтяник», в котором играл на протяжении 10 лет.

На профессиональном уровне футболист провел более 500 поединков и забил 143 мяча. Третий бомбардир в истории чемпионатов Украины в Первой лиге.

Напомним, предыдущий коуч «Сум» Илья Близнюк подал в отставку после вчерашнего разгрома от ФК «Полтавы» 0:4.