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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4369

Патрульные оказали помощь сумчанину, потерявшему сознание в закрытой квартире

Патрулируя улицы Сум, экипаж патрульных получил сообщение о помощи.

Патрульные оперативно прибыли на улицу Псельская, где их встретила женщина. Она рассказала, что не может попасть в квартиру, ведь с той стороны в замке вставлен ключ. Заглянув в окно, на полу, стражи порядка увидели мужчину без сознания.

Времени на долгие раздумья не было, ведь речь шла о человеческой жизни, поэтому инспекторы решили попасть в квартиру через окно.

Отогнув решетку и открыв форточку, патрульная попала в квартиру. В дальнейшем она открыла дверь и вместе со своим коллегой оказала мужчине домедицинскую помощь, после чего он пришел в себя. От вызова скорой мужчина отказался, а его жена сообщила, что позаботится о нем.

Женщина поблагодарила полицейским за помощь и человечность.

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