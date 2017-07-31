В Сумах на Курской столкнулись два автомобиля

У «Шкоды» разбит слева передний бампер, у «Great Wall» - повреждено переднее правое колесо.
Обстоятельства происшествия на месте выясняет патрульная полиция, пишет СТС.
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