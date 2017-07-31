В Сумах на Курской столкнулись два автомобиля Авария произошла сегодня, 31 августа, около 15.00 возле поворота на улицу Леси Украинки.

У «Шкоды» разбит слева передний бампер, у «Great Wall» - повреждено переднее правое колесо. Обстоятельства происшествия на месте выясняет патрульная полиция, пишет СТС.