В Сумах заменили заборчик на спуске с Воскресенской к Кооперативной

Майский демонтаж был проведен с целью выполнения капитального ремонта данного участка, а также свободного доступа техники и возможности подвоза материалов. Срезанное ограждение летом установили возле детсада на Барановке. Впрочем, прошло уже несколько месяцев, но обещанные работы так и не начались, зато забор, который не простоял и года поменяли, пишет 0542.ua.
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