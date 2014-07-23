В Сумах заменили заборчик на спуске с Воскресенской к Кооперативной Сегодня, 31 августа, коммунальщики восстановили срезанное в мае ограждение на промежутке от ул. Кооперативная до отелю «Украина».

Майский демонтаж был проведен с целью выполнения капитального ремонта данного участка, а также свободного доступа техники и возможности подвоза материалов. Срезанное ограждение летом установили возле детсада на Барановке. Впрочем, прошло уже несколько месяцев, но обещанные работы так и не начались, зато забор, который не простоял и года поменяли, пишет 0542.ua.