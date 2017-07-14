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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:04159

На севере Сумщины планируют создать две ОТГ

Консультанты Офиса реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины провели встречи с представителями территориальных общин Ямпольщины.

Главной темой обсуждений стало создание ОТГ вокруг двух крупнейших населенных пунктов района - поселков городского типа Ямполь и Свеса, сообщает сайт ОГА.

«В районе создана одна из первых объединенных громад на Сумщине с центром в городе Дружба. Сейчас актуальным как никогда стал вопрос объединения вокруг других крупных населенных пунктов района - Свесы и Ямполя», - отметила глава Ямпольской райгосадминистрации Ирина Панченко.

Основными проблемами, которые обсуждались на встречах с жителями района, стали функционирования учреждений образования и здравоохранения в ОТГ, оказание услуг по социальной защите, государственной поддержки вновь общинам и местное экономическое развитие.

«Объединенные территориальные громады сейчас получают значительную поддержку от государства и иностранных доноров ежегодно, - отметила консультант по бюджетным вопросам Офиса реформ в Сумском РО АГУ Татьяна Яновская. - В 2016 году Дружбовская громада получила 3 миллиона гривен помощи из областного бюджета, а в этом году 1,4 миллиона гривен - субвенции на развитие инфраструктуры из государственного бюджета и более 10 млн гривен из областного бюджета. Как видим, объединение - действенный инструмент для получения значительных средств на инфраструктурное развитие и отказываться от него недопустимо».

Специалисты по децентрализации отметили, что затягивать с процессом объединения не стоит, ведь чем быстрее оно состоится, тем больше финансовых возможностей громады получат. В случае промедления громада может потерять право на финансовую поддержку из государственного бюджета, предусмотренной Законом «О добровольном объединении территориальных громад».

Политика ОТГ Ямпольский район

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