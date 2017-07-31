В Сумах прошел семинар для глав ОТГ по вопросам развития медотрасли На семинаре, который проходил в Сумской областной клинической больнице, рассматривались проблемные вопросы и риски, которые сегодня возникают в оказании медицинской помощи жителям объединенных территориальных громад.

Также говорили о взаимодействии первичного звена медицинской помощи с вторичной и третичной. Семинар провели специально для глав ОТГ и специалистов, которые занимаются здравоохранением в громадах, сообщает сайт ОГА.

«Облгосадминистрация совместно с областным советом подготовили методические рекомендации «Основные принципы организации работы учреждений здравоохранения в условиях децентрализации, - сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко. - Это подборка всей нормативно-правовой базы по этому вопросу и указатель того, как работать».

Во время детального рассмотрения этих методических рекомендаций главам ОТГ рассказали об алгоритме действий и отмечали, что на момент бюджетного разграничение системы здравоохранения совет ОТГ должен создать учреждение здравоохранения как юридическое лицо. Также им рекомендовали к моменту создания нового учреждения здравоохранения в ОТГ делегировать функции по медицинскому обслуживанию населения громад районным учреждениям медицины.

Кроме того, главам ОТГ продемонстрировали ориентировочную сеть учреждений здравоохранения объединенной территориальной громады (оказания первичной медицинской помощи). Она должна состоять из амбулатории общей практики семейной медицины, которая имеет статус юридического лица, и ФАПов (или ФП), которые являются структурными подразделениями амбулатории.

Также участники семинара рассмотрели другие проблемные вопросы развития медицинской отрасли в процессе децентрализации.