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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35177

Копы задержали сумчанина, который прятал краденную мобилку в трусах

На днях, патрульные получили сообщение о краже мобильного телефона на территории автовокзала, на улице Степана Бандеры.

Стражи порядка мгновенно прибыли на место вызова. Гражданин рассказал, что познакомился с ранее неизвестным ему мужчиной, с которым совместно распивал спиртные напитки. Затем он поставил на зарядку свой мобильный телефон Meizu, а сам пошел в туалет. Вернувшись, он обнаружил отсутствие не только нового знакомого, а и телефона. Поэтому попросил граждан вызвать патруль.

Через некоторое время патрульные нашли указанного гражданина. Однако он сообщил, что пошел покупать билет, и к телефону не имеет никакого отношения. Во время поверхностной проверки, полицейские также не выявили у него чужого имущества, но он постоянно нервничал и подозрительно себя вел.

Инспекторы начали опрашивать граждан и заметили, как вышеуказанный 23-летний мужчина пошел в сквер возле автовокзала.

Там, он долгое время с кем-то общался по своему телефону, а потом, оглядываясь, что-то поднял с земли.

Когда он вернулся на территорию автовокзала, полицейские решили снова провести поверхностную проверку. Как выяснилось, мужчина подобрал в сквере ранее похищенный телефон и, спрятав его в нижнее белье, хотел уехать из Сум.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УК. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Право Кража

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