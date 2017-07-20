Копы задержали сумчанина, который прятал краденную мобилку в трусах

Стражи порядка мгновенно прибыли на место вызова. Гражданин рассказал, что познакомился с ранее неизвестным ему мужчиной, с которым совместно распивал спиртные напитки. Затем он поставил на зарядку свой мобильный телефон Meizu, а сам пошел в туалет. Вернувшись, он обнаружил отсутствие не только нового знакомого, а и телефона. Поэтому попросил граждан вызвать патруль.
Через некоторое время патрульные нашли указанного гражданина. Однако он сообщил, что пошел покупать билет, и к телефону не имеет никакого отношения. Во время поверхностной проверки, полицейские также не выявили у него чужого имущества, но он постоянно нервничал и подозрительно себя вел.
Инспекторы начали опрашивать граждан и заметили, как вышеуказанный 23-летний мужчина пошел в сквер возле автовокзала.
Там, он долгое время с кем-то общался по своему телефону, а потом, оглядываясь, что-то поднял с земли.
Когда он вернулся на территорию автовокзала, полицейские решили снова провести поверхностную проверку. Как выяснилось, мужчина подобрал в сквере ранее похищенный телефон и, спрятав его в нижнее белье, хотел уехать из Сум.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УК. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Об отсутствии вещания на севере области сообщил главный инженер Сумского филиала ОАО «НСТУ» Владимир Оверченко, пишет представитель Нацрады по вопросам...
За ночь патрульные задержали две группы, причастных к похищению аккумуляторов....
Конотопские работники полиции открыли уголовное производство в отношении двух приятелей, которые занимались кражами чугунных люков....
В Шостке работники полиции разоблачили 20-летнего злоумышленника, который обокрал подсобное помещение одного из общежитий....
Трубы, уголки и металлические шкафы на общую сумму более 2000 гривен похитили из складского помещения агрофирмы двое 18-летних жителей Шосткинского...