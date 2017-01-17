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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37180

Участники АТО требуют расторгать договоры с перевозчиками, которые отказываются возить их бесплатно

В Сумах прошло заседание координационного совета, на котором обсуждали вопрос бесплатного проезда в маршрутках междугородной и пригородного сообщения.

По словам главы общественной организации «Союз участников АТО 27 Сумской реактивной артиллерийской бригады» Александра Корытника, проблема заключается в том, что на автостанциях людей в форме водители берут, а на остановках даже не останавливаются или берут полную стоимость. В этом году жалоб на перевозку значительно меньше, чем раньше, но проблема еще существует и требует решения, сообщает сайт ОГА.

«Перевозчики обязаны обеспечивать участникам АТО бесплатный проезд в междугородном сообщении на выполнение областной программы льготного проезда для участников боевых действий, на реализацию которой средства возмещаются из областного бюджета», - отметил начальник отдела облгосадминистрации Владимир Дудченко и предложил настойчиво рекомендовать главам райгосадминистраций разработать такие программы (там, где их еще нет) и усовершенствовать уже существующие.

В протокол заседания Координационного совета также были внесены предложения участников АТО по размещению табличек с информацией о бесплатной перевозке участников боевых действий и членов семей погибших во всех маршрутках и проведения разъяснительной работы с перевозчиками о соблюдении условий договора.

Общество Бесплатный проезд Участники АТО

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