Участники АТО требуют расторгать договоры с перевозчиками, которые отказываются возить их бесплатно

По словам главы общественной организации «Союз участников АТО 27 Сумской реактивной артиллерийской бригады» Александра Корытника, проблема заключается в том, что на автостанциях людей в форме водители берут, а на остановках даже не останавливаются или берут полную стоимость. В этом году жалоб на перевозку значительно меньше, чем раньше, но проблема еще существует и требует решения, сообщает сайт ОГА.
«Перевозчики обязаны обеспечивать участникам АТО бесплатный проезд в междугородном сообщении на выполнение областной программы льготного проезда для участников боевых действий, на реализацию которой средства возмещаются из областного бюджета», - отметил начальник отдела облгосадминистрации Владимир Дудченко и предложил настойчиво рекомендовать главам райгосадминистраций разработать такие программы (там, где их еще нет) и усовершенствовать уже существующие.
В протокол заседания Координационного совета также были внесены предложения участников АТО по размещению табличек с информацией о бесплатной перевозке участников боевых действий и членов семей погибших во всех маршрутках и проведения разъяснительной работы с перевозчиками о соблюдении условий договора.
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