Прокуратура похвасталась уровнем раскрытия преступлений в Сумах

В течение января - июня 2017 года на территории г. Сумы уровень раскрытия уголовных преступлений составляет 39,1%, на территории Сумского района - 56,5%, что выше аналогичных показателей по Украине.
При этом с начала года зарегистрировано 9 разбойных нападений, из которых раскрыто 6 или 67%, 54 грабежа, из них раскрыто 34 или 63%, 907 краж, из них раскрыто 248 или 27%, 30 хулиганств, из них раскрыто 18 или 60%, 26 дорожно-транспортных происшествий, из которых раскрыто 13 или 50%.
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