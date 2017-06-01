Прокуратура похвасталась уровнем раскрытия преступлений в Сумах Уровень раскрытия преступлений в г. Сумы и Сумском районе значительно выше, чем по Украине, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В течение января - июня 2017 года на территории г. Сумы уровень раскрытия уголовных преступлений составляет 39,1%, на территории Сумского района - 56,5%, что выше аналогичных показателей по Украине.

При этом с начала года зарегистрировано 9 разбойных нападений, из которых раскрыто 6 или 67%, 54 грабежа, из них раскрыто 34 или 63%, 907 краж, из них раскрыто 248 или 27%, 30 хулиганств, из них раскрыто 18 или 60%, 26 дорожно-транспортных происшествий, из которых раскрыто 13 или 50%.