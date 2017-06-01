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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11173

Прокуратура похвасталась уровнем раскрытия преступлений в Сумах

Уровень раскрытия преступлений в г. Сумы и Сумском районе значительно выше, чем по Украине, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В течение января - июня 2017 года на территории г. Сумы уровень раскрытия уголовных преступлений составляет 39,1%, на территории Сумского района - 56,5%, что выше аналогичных показателей по Украине.

При этом с начала года зарегистрировано 9 разбойных нападений, из которых раскрыто 6 или 67%, 54 грабежа, из них раскрыто 34 или 63%, 907 краж, из них раскрыто 248 или 27%, 30 хулиганств, из них раскрыто 18 или 60%, 26 дорожно-транспортных происшествий, из которых раскрыто 13 или 50%.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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