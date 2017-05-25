В Сумах патриотически осветили художественный музей

КП «Горсвет» смонтировало ночную подсветку в желто-синих цветах. Об этом на своей странице сообщил директор предприятия Эдуард Велитченко, выставив фото.
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