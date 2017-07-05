В Конотопе состоялась долгожданная сессия горсовета 31 августа наконец состоялось V пленарное заседание 24-ой сессии Конотопского городского совета седьмого созыва, более того - удалось решить все насущные вопросы.

Из 36 депутатов на сессии присутствовали 35, которые почти без перерыва работали с 10 часов утра и до полседьмого вечера, пишет Голос Конотопа.

Все вопросы повестки дня были рассмотрены и проголосованы. Прогнозируемо, что бурные дискуссии сопровождали рассмотрение бюджетных вопросов.

В частности, депутаты не проголосовали за утверждение отчетов об исполнении городского бюджета за I квартал и за первое полугодие, ведь с 28 августа в городе проводится финансовый аудит выполнения местного бюджета.

Вместе с тем, за счет свободного остатка местного бюджета, который на начало года составлял 20 млн грн, депутатам удалось закрыть все вопиющие социальные вопросы города, такие, как выплата заработных плат врачам, обеспечение льготными лекарствами, повышение заработных плат воспитателям и педагогам внешкольников, оказание материальной помощи, помощь общественной организации инвалидов, и 58-й бригаде, выплата заработной платы работникам трамвайного управления и погашения долгов за электроэнергию.

По словам депутатов, сессия была хоть и длинной, но продуктивной. Мэр Артем Семенихин, по словам народных избранников, вел себя на удивление толерантно и не позволял многих вещей, без которых раньше не обходилась не одна сессия.

Депутаты горсовета такой феномен объясняют присутствием на заседании заместителя главы Сумского областного совета Анатолия Ричкаля.

Не проголосовали депутаты и за лишение Михаила Мамиашвили звания почетного гражданина города, а также за переименование ДЮСШ, которая носит его имя.

По этому поводу мнения высказывались разные, но большинство стояла на том, что спорт - это спорт, а политика - это политика.

Напомним, сессии горсовета не проходили в Конотопе почти полгода из-за разногласий между мэром и депутатами.