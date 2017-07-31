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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20135

В Шостке в отдел полиции бросили взрывчатку

Шосткинской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного на территории Шосткинского отдела полиции.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Сведения в ЕРДР внесены сегодня, 1 сентября 2017 года, по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Как сообщил и. о. руководителя Шосткинского местной прокуратуры Павел Моисеенко, событие произошло 31 августа 2017 года. В вечернее время неизвестный бросил на огражденную территорию отдела полиции, по предварительным данным, самодельный взрывное предмет, от разрыва которого на асфальтовом покрытии образовалось повреждение диаметром около 10 см. Помещение и люди не пострадали. Изъятое покрытие и остатки устройства переданы для проведения экспертизы. В рамках производства устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - написала она.

Право Взрывчатка Наталья Науменко Отдел полиции Шостка

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