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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На строительстве Мемориала Героев АТО не хватает плиточников

Пока городские власти во всю заняты обустройством евродворов и тротуаров плиткой на мемориале героев АТО на центральном кладбище не хватает таких специалистов.

Об этом в фейсбуке написала один из кураторов строительства мемориала Вадим Дубоделов.

«Строительство Мемориала Героям АТО продолжается. Залит фундамент для входной группы. Продолжается сбор «металла войны» для стены памяти. Спасибо Алине Косовской за посылку.

К сожалению, не хватает специалистов по укладке брусчатки», - написал он.

Общество Мемориал славы героев АТО

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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