На строительстве Мемориала Героев АТО не хватает плиточников

Об этом в фейсбуке написала один из кураторов строительства мемориала Вадим Дубоделов.
«Строительство Мемориала Героям АТО продолжается. Залит фундамент для входной группы. Продолжается сбор «металла войны» для стены памяти. Спасибо Алине Косовской за посылку.
К сожалению, не хватает специалистов по укладке брусчатки», - написал он.
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