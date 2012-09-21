На Сумщине за сутки с бытовыми травмами госпитализированы шестеро детей

Так, в хирургическое отделение Кролевецкой больницы был доставлен 15-летний подросток. Мальчик получил ожоги ног, когда пытался самостоятельно починить скутер. Получила термические ожоги и двухлетняя девочка, когда случайно опрокинула на себя посуду с кипятком.
Попали в больницы с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясением головного мозга двое детей в возрасте до года - оба получили повреждения, учась самостоятельно ходить. Еще один ребенок госпитализирован в реанимацию со случайным отравлением медикаментами. С отравлением неизвестным веществом был госпитализирован несовершеннолетний сумчанин.
Работники полиции призывают взрослых обеспечить своим детям и воспитанникам безопасные условия жизни, учебы и досуга. Не оставляйте без присмотра маленьких исследователей, уберите в недоступные для них места острые, режущие предметы, элементы питания, бытовую химию и медикаменты. Закройте специальными заглушками розетки, заблокируйте стопорами дверцы и ящики шкафов и столов. Проводите с ними больше времени, показывайте, какие вещи несут в себе опасность и учите детей правилам безопасного поведения дома. Контролируйте досуга подростков, расскажите, какие опасности и неприятности могут на них ожидать на улице и во время развлечений с друзьями, когда поблизости нет взрослых. Организуйте правильный отдых и условия жизни своим детям, чтобы они растут здоровыми и счастливыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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