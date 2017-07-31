За сутки в Сумах полицейские поймали трех наркоманов Если первый злоумышленник держал запрещенные наркотические вещества у себя дома, то другие два - при себе, один в одежде, а другой в собственном авто.

Бутылку с мутной жидкостью объемом 270 мл и медицинский шприц с остатками бурой жидкости, похожей на опий ацетилированный, обнаружили и изъяли правоохранители в квартире 38-летнего сумчанина.

В тот же день на одной из центральных улиц города полицейские обнаружили и изъяли у 21-летнего местного сверток с 5 граммами сухого измельченного вещества, похожего на марихуану и самодельное устройство для ее применения.

А в салоне иномарки 31-летнего жителя областного центра полицейские обнаружили 1 грамм вещества белого цвета, похожего на амфетамин.

Все изъятое направили на экспертизу, а по факту их обнаружения открыты уголовные производства по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Владельцам дурман-зелья грозит уголовное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.