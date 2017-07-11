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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4893

Курсы водителей троллейбуса в Сумах не дали увеличения выпуска

Выпуск группы водителей троллейбуса, прошедших обучение на базе КП «Электроавтотранс» в Сумах, не привел к увеличению количества троллейбусов, выпускаемых на линии, сообщил 31 августа директор предприятия Виталий Однорог на заседании временной контрольной комиссии Сумского городского совета VII созыва по деятельности КП «Электроавтотранс».

На данный момент, по словам директора КП «Электроавтотранс», выпуск троллейбусов в будние дни составляет 45 единиц. Однако, еще 19 мая, то есть до завершения обучения группы, в комментарии телеканалу UA:Sumy, директор предприятия сообщал о том, что на рейсы с утра вышло 46 машин, сообщает transport.sumy.ua.

Виталий Однорог подтвердил информацию о том, что по итогу обучения на работу водителями троллейбуса было принято 9 человек. В ответ же на вопрос о том, почему это не привело к увеличению выпуска, директор предприятия сообщил следующее: «Человек может заболеть, когда человек упал с лестницы и переломал бедро,  когда у человека случился инсульт. Сейчас по состоянию здоровья 4 месяца проработал, а он числится как штатная единица. Но работать он не может, у него инвалидность. У нас постоянная текучка кадров, люди приходят, некоторые по состоянию здоровья уходят».

В то же время еще 21 августа, в комментариях к публикации transport.sumy.ua в социальной сети facebook и.о. начальника отдела движения КП «Электроавтотранс» Александр Сытник сообщал о том, что 1,5 — 2 троллейбуса удалось добавить на линии в результате обучения водителей. Однако он не уточнил ни то, на каких маршрутах были добавлены дополнительные троллейбусы, ни почему не было обновлено расписание для отображения увеличения выпуска на линии техники.

Александр Сытник о выпуске троллейбусов 

Александр Сытник о выпуске троллейбусов

Глава временной контрольной комиссии Алексей Рябенков также обратил внимание на отсутсвие увеличения выпуска автобусов. По его словам, когда Виталий Однорог полтора года назад заходил на пост директора, выпуск составлял 15 автобусов в день, в то время как сейчас, согласно отчету директора КП «Электроавтотранс», он составляет 16 автобусов в день, и это при том, что за полтора год парк преприятия пополнился 10 новыми маленькими автобусами. Виталий Однорог же сообщил, что 6 автобусов (из которых по двум заканчивается капремонт двигателя) стоят в резерве, так как выпустить их не позволяет дефицит водителей. При этом целесообразность закупки еще трех маленьких автобусов, противоречящих Целевой программе развития городского пассажирского транспорта, пояснена не была. 

Общество Водители троллейбусов КП «Электроавтотранс» Троллейбусы

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