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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5985

Энергетики подарили интернату шведскую стенку

Школьная скамья Штеповской специальной школы-интерната в этом году пополнилась на 7 первоклассников. Среди них - всего одна девочка, в руках которой и прозвучал первый звонок.

Сегодня в Штепивськом интернате – 94 ребенка с особыми потребностями. Их здесь не просто учат, а полноценно воспитывают. Коллектив учреждения реализует многоуровневую программу воспитания таких детей, которая корректирует особенности их здоровья. В заведении всегда царит дружеская семейная атмосфера, его работники постоянно работают над совершенствованием базы школы, а ПАО "Сумыоблэнерго" регулярно помогает им в этом.

На этот раз энергетики подарили Штеповской специальной школе-интернату шведскую стенку. Ее поставили в новом классе для занятий физкультурой и ЛФК. Напомним, в прошлом году ПАО "Сумыоблэнерго" приобрело для заведения сухой бассейн, который помогает воспитателям проводить с детьми реабилитацию и коррекцию.

Общество Благотворительность Сумыоблэнерго

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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