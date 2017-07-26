Энергетики подарили интернату шведскую стенку Школьная скамья Штеповской специальной школы-интерната в этом году пополнилась на 7 первоклассников. Среди них - всего одна девочка, в руках которой и прозвучал первый звонок.

Сегодня в Штепивськом интернате – 94 ребенка с особыми потребностями. Их здесь не просто учат, а полноценно воспитывают. Коллектив учреждения реализует многоуровневую программу воспитания таких детей, которая корректирует особенности их здоровья. В заведении всегда царит дружеская семейная атмосфера, его работники постоянно работают над совершенствованием базы школы, а ПАО "Сумыоблэнерго" регулярно помогает им в этом.

На этот раз энергетики подарили Штеповской специальной школе-интернату шведскую стенку. Ее поставили в новом классе для занятий физкультурой и ЛФК. Напомним, в прошлом году ПАО "Сумыоблэнерго" приобрело для заведения сухой бассейн, который помогает воспитателям проводить с детьми реабилитацию и коррекцию.