Энергетики подарили интернату шведскую стенку

Сегодня в Штепивськом интернате – 94 ребенка с особыми потребностями. Их здесь не просто учат, а полноценно воспитывают. Коллектив учреждения реализует многоуровневую программу воспитания таких детей, которая корректирует особенности их здоровья. В заведении всегда царит дружеская семейная атмосфера, его работники постоянно работают над совершенствованием базы школы, а ПАО "Сумыоблэнерго" регулярно помогает им в этом.
На этот раз энергетики подарили Штеповской специальной школе-интернату шведскую стенку. Ее поставили в новом классе для занятий физкультурой и ЛФК. Напомним, в прошлом году ПАО "Сумыоблэнерго" приобрело для заведения сухой бассейн, который помогает воспитателям проводить с детьми реабилитацию и коррекцию.
Фонд госимущества получил заявку на участие в аукционе по продаже 25% «Сумыоблэнерго»....
Торги по продаже 25% пакета акций и "Сумыоблэнерго" отменены по причине отсутствия заявок....
Два крупнейших силовых трансформатора в Сумской области находятся именно на этой подстанции, расположенной в Курском микрорайоне областного центра....
В прошлом году энергетики Сумщины начали работы по автоматизации системы управления технологическими процессами приема, передачи и распределения электроэнергии на Маловорожбянской...
Сегодня, 26 июля, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали запрос о выкупе 25% акций ПАО «Сумыоблэнерго» за счет городского бюджета....