В Сумском спортинтернате прозвенел первый звонок Сегодня, 1 сентября, состоялось торжественного открытие «Областного лицея-интерната спортивного профиля» для школьников 7-10 классов, которые будут учиться приоритетным для области видам спорта: футболу и биатлону.

В спортивном интернате свое футбольное мастерство будут совершенствовать 88 ребят, а по биатлону - 12 воспитанников, сообщает сайт ОГА.

«Сегодня большое событие в жизни Сумщины и мы сделали то, что обещали - построили общежитие и набрали достойных спортсменов. Мы будем расширять возможности лицея, чтобы как можно больше детей имели возможность здесь учиться», - отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко на открытии.

Он отметил, что с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко достигнута договоренность о создании в Сумской области по меньшей мере десяти футбольных полей на условиях софинансирования из государственного и местных бюджетов.