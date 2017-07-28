В Сумском спортинтернате прозвенел первый звонок

В спортивном интернате свое футбольное мастерство будут совершенствовать 88 ребят, а по биатлону - 12 воспитанников, сообщает сайт ОГА.
«Сегодня большое событие в жизни Сумщины и мы сделали то, что обещали - построили общежитие и набрали достойных спортсменов. Мы будем расширять возможности лицея, чтобы как можно больше детей имели возможность здесь учиться», - отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко на открытии.
Он отметил, что с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко достигнута договоренность о создании в Сумской области по меньшей мере десяти футбольных полей на условиях софинансирования из государственного и местных бюджетов.
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