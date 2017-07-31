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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3681

На Сумщине стартует предвыборная кампания

Начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты и главы ОТГ.

Центральная избирательная комиссия уже утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов в объединенных общинах 29 октября 2017 года, сообщает сайт ОГА.

В частности, планом предусмотрено, что до 16 сентября включительно районные избирательные комиссии должны создать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии (ТИК) и сформировать их состав. До 20 сентября включительно ТИК должны создать одномандатные, территориальные избирательные округа для проведения первых местных выборов.

До 18 сентября включительно общественные организации могут обратиться в ЦИК с ходатайствами о разрешении иметь официальных наблюдателей на первых местных выборах.

Кроме того, согласно плану, 25 сентября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах.

Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя продлится до 4 октября включительно. А до 5 октября включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.

До 11 октября включительно ТИК должны утвердить текст избирательного бюллетеня по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета и сельского, поселкового, городского председателя для голосования в соответствующем избирательном округе.

Как сообщалось, ЦИК назначила на 29 октября первые местные выборы в 202 объединенных общинах, в том числе в 9 ОТГ Сумской области: Бурынской, Дубовязовской, Коровинской, Камышанской, Чернетчинской, Новослободской, Верхнесыроватськой, Степановской и Тростянецкой ОТГ.

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