Конотопчанки выиграли мини-футбольный турнир в Харькове

В турнире приняли участие 8 команд, которые представляли Харьковскую, Сумскую и Донецкую области, пишет ТопКонотоп.
Конотопская «Виктория» в группе расписала «мировую» с командой «Багира-ИМС» из Лимана 1:1, разгромила вторую команду харьковской «КДЮСШ-8» 8:1 и «ДЮСШ» из Краснограда 7:1. В финале конотопчанки со счетом 3:2 победили «КДЮСШ-8» из Харькова. Игрок «Виктории» Кристина Савичева стала лучшим бомбардиром турнира.
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