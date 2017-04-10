Конотопский борец стал победителем международного турнира 27-28 августа в Белой Церкви состоялся международный турнир по греко-римской борьбе, на котором конотопские спортсмены заняли призовые места.

Чемпионом в весовой категории до 80 кг стал борец Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Артем Матяш. Третье место в весовой категории до 66 кг завоевал Алексей Масик. Также на третьей ступеньке пьедестала оказался конотопчанин Валерий Овсиев.