Конотопский борец стал победителем международного турнира

Чемпионом в весовой категории до 80 кг стал борец Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Артем Матяш. Третье место в весовой категории до 66 кг завоевал Алексей Масик. Также на третьей ступеньке пьедестала оказался конотопчанин Валерий Овсиев.
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