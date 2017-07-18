В Сумах будут рассматривать отмену 4 гривен в маршрутках Назначено к рассмотрению дело об отмене повышения тарифа на услуги по перевозке пассажиров ЧП Запорожец А.В.

К рассмотрению назначено административный иск гражданина Б. о признании противоправным и отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета № 372 от 18.07.2017 года «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП Запорожец А.В.», сообщает сайт Заречного районного суда в г. Сумы.

Постановлением суда назначено дело к рассмотрению на 10 ч. 40 мин. 13 сентября 2017 года. Председательствующий судья Шелехова В.

С данным решением можно ознакомиться на сайте Сумского городского совета по ссылке.

Информационно: решением исполнительного комитета № 372 от 18 июля 2017 года установлены тарифы в размере 4 грн. на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП Запорожец А.В:

№ 3 «Аэропорт - ул. Героев Крут »

№ 19 «Роменская - Ковпака».

Этим решением также определена стоимость одной пассажироперевозки для пенсионеров по возрасту (при предъявлении пенсионного удостоверения) - 3 гривны; для учащихся 1-4 классов (при предъявлении ученического билета) - 2 гривны.