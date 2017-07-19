Заблудившихся россиян задержали пограничники на Сумщине Двух граждан России задержали пограничники Сумского отряда за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Охраняя государственные рубежи, пограничники отдела «Краснополье» заметили на сопредельной территории автомобиль марки «Mitsubishi» российской регистрации. Он двигался в направлении государственной границы. Направляясь на перехват, пограничный наряд остановил транспортное средство уже на территории Украины. В машине находились два гражданина России, 1975 и 1987 года рождения, жители приграничья. Документов на транспортное средство мужчины не имели. По словам задержанных, они собирали дрова и заблудились, а машину они заняли у знакомого.

Транспортное средство изъято и передано сотрудникам ГФС. На иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы. Продолжаются проверочные мероприятия.