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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2715

Заблудившихся россиян задержали пограничники на Сумщине

Двух граждан России задержали пограничники Сумского отряда за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Охраняя государственные рубежи, пограничники отдела «Краснополье» заметили на сопредельной территории автомобиль марки «Mitsubishi» российской регистрации. Он двигался в направлении государственной границы. Направляясь на перехват, пограничный наряд остановил транспортное средство уже на территории Украины. В машине находились два гражданина России, 1975 и 1987 года рождения, жители приграничья. Документов на транспортное средство мужчины не имели. По словам задержанных, они собирали дрова и заблудились, а машину они заняли у знакомого.

Транспортное средство изъято и передано сотрудникам ГФС. На иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы. Продолжаются проверочные мероприятия.

Право Пограничники

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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