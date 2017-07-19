Заблудившихся россиян задержали пограничники на Сумщине

Охраняя государственные рубежи, пограничники отдела «Краснополье» заметили на сопредельной территории автомобиль марки «Mitsubishi» российской регистрации. Он двигался в направлении государственной границы. Направляясь на перехват, пограничный наряд остановил транспортное средство уже на территории Украины. В машине находились два гражданина России, 1975 и 1987 года рождения, жители приграничья. Документов на транспортное средство мужчины не имели. По словам задержанных, они собирали дрова и заблудились, а машину они заняли у знакомого.
Транспортное средство изъято и передано сотрудникам ГФС. На иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы. Продолжаются проверочные мероприятия.
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