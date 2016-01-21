На Сумщине возродили казацкий храм В казацком поселке Байраки Липоводолинского района громада села построила прекрасный храм, который является копией некогда разрушенного храма в древнерусском стиле.

Следует отметить, что община поселка на встрече со Святейшим Патриархом Филаретом пообещала восстановить за год храм и свое слово сдержала.

Освящение престола и храма состоится 12 сентября этого года в 9.00 с участием духовенства Сумской епархии УПЦ КП и гостей из других областей.