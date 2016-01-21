На Сумщине возродили казацкий храм

Следует отметить, что община поселка на встрече со Святейшим Патриархом Филаретом пообещала восстановить за год храм и свое слово сдержала.
Освящение престола и храма состоится 12 сентября этого года в 9.00 с участием духовенства Сумской епархии УПЦ КП и гостей из других областей.
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