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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:0371

Сумским невестам подарили огромный букет

Сегодня, 1 сентября, ко Дню города напротив центрального ЗАГСа сделали цветочную композицию с тематическим названием «Букет невесты».

«Данная цветочная композиция приурочена к празднику - Дню рождения нашего города. И вместе с тем, день рождения бывает и в каждой семье. Поэтому это еще и подарок всем молодоженам», - отметил директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик.

Обертка букета сделана из металла и стилизованная под медь, внутри нее - около 300 белых цветов двух видов - венка и альтернантера. Длина композиции около 3,5 м, а высота около 1,7 м.

Всего в этом году, сообщил глава КП «Зеленстрой», работники предприятия высадили по городу более 180 тысяч разных растений.

Напомним, в последнее время по разным уголкам города появилось несколько необычных цветочных композиций. Одна из них - в виде нотного стана и скрипичного ключа - расположена возле детской музыкальной школы № 4, другая - цветочная композиция «Жар-птица» - обустроенная по ул. Горького. А вчера на верхней террасе Покровского сквера работники КП «Зеленстрой» разместили декоративную цветочную композицию «I♥SUMY». Последняя визвала неоднозначную реакцию в соцсетях.

Общество Зеленстрой Клумба Цветочная композиция

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