Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49116

Сумской школе № 3 выбрали нового директора

Сумскую специализированную школу № 3 с 30 августа возглавляет Ирина Герман, которая стала победительницей конкурса на занятие вакантной должности директора этого учебного заведения.

22 августа состоялось заседание конкурсной комиссии управления образования и науки на занятие вакантных должностей руководителей общеобразовательных учебных заведений коммунальной формы собственности.

Члены комиссии рассмотрели кандидатуры трех педагогов, заявивших о своем желании возглавить школу, это Лариса Мягких - заместитель директора одного из УВК Киевской области, Людмила Пимоненко - работала заместителем директора по воспитательной работе школе № 3 и до этого выполняла обязанности руководителя и Ирина Герман - работала учителем начальных классов, последний год была заместителем директора школы № 15.

Присутствующие ознакомились с информационными материалами кандидатов и с их презентациями плана развития учебного заведения.

По итогам конкурсного испытания комиссия рекомендовала кандидатуру Ирины Герман. Такое решение подтвердила и аттестационная комиссия при управлении образования и науки.

С новым директором заключат контракт сроком на 1 год.

Ирина Герман педагог с многолетним стажем - более 20 лет работала в школе.

Общество Директор школы Образование Школа № 3

По тематике

Вчера 08:43

На Сумщине почти десять тысяч первоклашек

Школьный звонок на Сумщине прозвенит впервые для почти 10 тысяч первоклассников....

30.08.2017 17:19

На Сумщине не хватает опорных школ в районах

Сегодня, 30 июня, на коллегии Сумской ОГА обсуждался вопрос «О подготовке учебных заведений области к работе в новом учебном году...

30.08.2017 09:35

Шосткинская гимназия вошла в список самых инновационных школ мира

Список образцовых школ Microsoft (Microsoft Showcase Schools) ежегодно составляет глобальная программа развития образования Microsoft. Шосткинская гимназия - единственная из Сумской...

21.06.2017 13:05

В Сумах ищут директора школе № 3

В Сумах объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора школы № 3....

Депутат горсовета стала главной по образованию на Сумщине
06.06.2017 09:44

Депутат горсовета стала главной по образованию на Сумщине

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко своим распоряжением на должность директора Департамента образования и науки облгосадминистрации назначил Викторию Гробову.... 1

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:20 23:05
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:35
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
Кино Космос
17:00 – 45 грн. 18:45– 50 грн. 20:30– 50 грн.
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 21:30
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.