Сумской школе № 3 выбрали нового директора

22 августа состоялось заседание конкурсной комиссии управления образования и науки на занятие вакантных должностей руководителей общеобразовательных учебных заведений коммунальной формы собственности.
Члены комиссии рассмотрели кандидатуры трех педагогов, заявивших о своем желании возглавить школу, это Лариса Мягких - заместитель директора одного из УВК Киевской области, Людмила Пимоненко - работала заместителем директора по воспитательной работе школе № 3 и до этого выполняла обязанности руководителя и Ирина Герман - работала учителем начальных классов, последний год была заместителем директора школы № 15.
Присутствующие ознакомились с информационными материалами кандидатов и с их презентациями плана развития учебного заведения.
По итогам конкурсного испытания комиссия рекомендовала кандидатуру Ирины Герман. Такое решение подтвердила и аттестационная комиссия при управлении образования и науки.
С новым директором заключат контракт сроком на 1 год.
Ирина Герман педагог с многолетним стажем - более 20 лет работала в школе.
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